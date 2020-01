14.01.2020 | 11:35 Uhr Impfpflicht gegen Masern ab März: Leipzig plant Impfteam

Das Gesetz ist durch, an der Umsetzung hapert es: Die Impfpflicht gegen Masern. Ab März werden nur noch geimpfte Kinder in Kitas und Schulen betreut. Allein in Leipzig sind 20.000 Kinder nicht geimpft. Deshalb soll dort ein Impfteam gebildet werden. Wie soll das in der Praxis arbeiten? Im Gespräch dazu ist Stadtsprecher Matthias Haßberg.