Der Leipziger Veranstaltungsmanager und Grabredner Peter Degner ist tot. Nach Angaben seiner Stiftung starb Degner am Mittwoch nach längerer Krankheit im thüringischen Bad Klosterlausnitz. Dort hielt sich der 65-Jährige wegen einer Reha-Behandlung auf.



Peter Degner galt als Vertrauter von Hildegard Knef. In Leipzig rief er zahlreiche Veranstaltungen ins Leben, darunter das Freiluft-Musikfestival Classic Open. Dazu waren jährlich Tausende Besucher gekommen. Am Donnerstag kommender Woche hätte Peter Degner seinen 66. Geburtstag gefeiert.