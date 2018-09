Die Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" ist am Donnerstag in Sachsen gestartet. Kultusminister Christian Piwarz und der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, stellten die Initiative in der Universität Leipzig vor. Mit deren Hilfe sollen allgemeinbildende Schulen dabei unterstützt werden, Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt zu entwickeln. Schulleitungen und Lehrerkollegien sollen fachlich unterstützt und ermutigt werden, sich professionell mit dem emotionalen Thema auseinanderzusetzen.