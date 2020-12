In Leipzig wurde am Mittwoch der sächsische Inklusionspreis verliehen. Leitmotiv war in diesem Jahr "So geht sächsisch inklusiv!". Gewürdigt wurden Einrichtungen in den Kategorien "Bildung", "Freizeit & Kultur", "Barrierefreiheit & Infrastruktur" und "Verwaltung". Zudem gab es einen Sonderpreis.

Gemeinsam sportlich

Unter den fünf Preisträgern sind drei aus der Region Leipzig. In der Kategorie "Freizeit & Kultur" ging der Preis an den Bouleclub Leipziger Land e.V. in Borna. Laudator Stephan Pöhler sagte zur Begründung, der kleine Verein schaffe es seit Jahren, dass behinderte und nichtbehinderte Sportler zusammenkommen und gemeinsam Boule spielen.

Hingehört

In der Kategorie "Barrierefreiheit & Infrastruktur" geht der Preis an das Leipziger Startup-Unternehmen "HörMal-Audiodeskription" für seine Live-Hörbeschreibungen von Fußballspielen und anderen Sportevents. Außerdem bekommt das Bachmuseum Leipzig einen Sonderpreis für seine vielfältigen inklusiven Angebote. Das Neueste richtet sich an Menschen mit Autismus.

Barrierefreie Verwaltung

Auch die Stadtverwaltung Schwarzenberg kann sich über eine Auszeichnung freuen. Im mehrfach umgebauten Rathaus war im Jahr 2019 ein barrierefreier Bürgerservice im Erdgeschoss eingerichtet worden. Ausgestattet wurde er unter anderem mit einem taktilen Leitsystem vom Parkplatz bis in den Innenbereich des Rathauses sowie mit breiten Gängen und Wegen.

Erlebnisräume im Dunkeln