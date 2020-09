Unter anderem soll so der Kauf von Immobilien durch Rechtsextremisten frühzeitig verhindert werden. Dies sei von wesentlicher Bedeutung bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus, so Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) ist derselben Meinung.

Die rechtsextreme Szene sucht im ländlichen Raum auch in Ostdeutschland nach Grundstücken und Immobilien. Ich begrüße, dass alle Beteiligten die Anstrengungen intensivieren wollen, Rechtsextremisten daran zu hindern, sich dauerhaft an neuen Standorten niederzulassen. Auf Basis eines länderübergreifenden Lagebilds, (…), soll ein Handlungskonzept erarbeitet werden, insbesondere zu präventiven Möglichkeiten.

Des Weiteren einigten sich die Innenminister auf ein verstärktes Vorgehen gegen rechtsextremistische Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte einen Maßnahmenplan an, der unter anderem einen sogenannten Verfassungstreue-Check im öffentlichen Dienst des Landes Brandenburg vorsieht. "Dabei geht es nicht um eine pauschale Verurteilung des öffentlichen Dienstes. Ganz im Gegenteil - wir wollen das Vertrauen in die Landesverwaltung weiter stärken!", so Stübgen. In einer anderen Frage herrscht dagegen Uneinigkeit.