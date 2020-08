Dass der Möbelhändler nun vor dem Aus steht, hat nach Bährs Ansicht zwei Gründe: Nach sehr umsatzstarken Jahren habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren durchgängig Verluste eingefahren. Das Geschäftsmodell sollte verändert werden, doch der Erfolg sei ausgeblieben – auch wegen der Corona-Pandemie. "In Asien gab es zu Beginn des Jahres schon den Lockdown. Geld wurde an die Produzenten in Indien gezahlt, aber es kam keine Ware. Und irgendwann haben die Gesellschafter des Unternehmens dann entschieden, dass es nicht mehr geht", erklärt Bähr. Der Verkauf des Unternehmens sei ebenfalls gescheitert.