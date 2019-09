Florian Wellbrock trainiert aktuell im Schwimmkanal in Leipzig. Begleitet wird der Schwimmstar von Experten des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) Leipzig. Für den 21-Jährigen ist das nichts ungewöhnliches. Ohne detaillierte Technik-Analysen wäre Wellbrock in diesem Jahr wahrscheinlich nicht zu zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften in Südkorea geschwommen. Nun soll auch der Nachwuchs profitieren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag in Dresden unterzeichnet.