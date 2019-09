"Zusammen leben - zusammen wachsen", unter diesem Motto sind am Sonntag die diesjährigen Interkulturellen Wochen in Leipzig gestartet. "In diesem Jahr betont die Veranstaltungsreihe die weitere Gestaltung des Zusammenwachsens der Leipzigerinnen und Leipziger mit und ohne Migrationsgeschichte“, hebt Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning hervor. Zu seinem Dezernat gehört das Referat für Migration und Integration, welches die Interkulturellen Wochen koordiniert. "Ob im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeitswelt oder auch bei Freizeit- und Kultur-Aktivitäten – die Aktionswochen zeigen viele Möglichkeiten auf, gemeinsam voranzukommen und gemeinsam zu lernen."

Rund 140 Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet gehören zum Programm der Interkulturellen Wochen. Bis zum 29. September werden Theaterstücke, Filme und Diskussionen das Anliegen beleben, 100 Vereine und Institutionen sind daran beteiligt.



So gibt es unter anderem einen offenen Nachmittag in der buddhistischen Pagode in Leipzig-Schönefeld, der interkulturelle Familientreff "Mütterzentrum Leipzig" lässt auch in diesem Jahr eine "Musikkarawane" durch die verschiedenen Stadtteile ziehen und nimmt die Menschen mit auf eine musikalische Reise nach Algerien. Auch Unternehmen sind aktiv dabei und berichten über Erfahrungen und Erwartungen rund um das Thema Integration.



Zum Abschluss der Interkulturellen Wochen wird es in Leipzig sportlich. Der Landessportbund Sachsen veranstaltet das Fußball-Turnier "Mit Fairplay Vielfalt verbinden" und Teams mit und ohne Migrationshintergrund werden um den Pokal des Sportbürgermeisters der Stadt Leipzig wetteifern.