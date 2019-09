Bei der Geburt eines Kindes bekommt die Mutter einen halben Monatslohn. Wenn Vater oder Mutter in Elternzeit gehen, gibt es nochmal einen Dreiviertel-Monatslohn. Wir haben auch eine spezielle Schicht für Eltern. Sie können nach der Geburt befristet auf eine permanente Früh- oder Tagesschicht wechseln. Ansonsten arbeiten wir in einer Wechselschicht. Für alle unsere Angestellten haben wir ab dem ersten Tag auch eine Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, die zwei Jahreslöhne für die Familie abdeckt.

Für den Job als Versandmitarbeiter ist keine Vorqualifikation erforderlich. Mit dem sogenannten Career Choice Programm übernehmen wir für Aus- und Weiterbildungen 95 Prozent der Kosten in Höhe von bis zu 8.000 Euro, verteilt auf vier Jahre. Mitarbeiter holen so ihren Schulabschluss nach oder lernen eine Sprache, machen ihren Lkw-Führerschein. Die Aus- und Weiterbildungen können auch genutzt werden, um dann auch außerhalb von Amazon etwas zu machen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter gern hier arbeiten, wenn sie aber im Leben noch etwas Anderes machen wollen, unterstützen wir das. Es ist als Sprungbrett gedacht.

Was fasziniert Sie an Amazon am meisten?

Amazon ist sehr innovativ und entwickelt sich beständig weiter. Wir bieten positive Anstöße, die beispielhaft für andere Unternehmen sein können. Wir haben heute an allen Standorten Betriebsräte, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben heute die Sozialleistungen und unsere Arbeitsumgebung nicht nur an deutsche Standards angepasst, sondern sind noch darüber hinaus gegangen. Wir haben hier zum Beispiel eine Klimaanlage im Gebäude, was für ein Logistikzentrum eher ungewöhnlich ist. Wir haben auch als Unternehmen beschlossen, das Pariser Klimaabkommen zehn Jahre früher umzusetzen. Wir sind in vielen Bereichen Vorreiter und stehen deshalb auch im Licht der Öffentlichkeit.