25 Prozent des Verkehrs in Leipzig wird zu Fuß erledigt. Aber auch bei den motorisierten Verkehrsarten ist Fußverkehr dabei. Der Fußverkehr ist in Leipzig aus diesem Grund nicht zu unterschätzen. Die guten Erfahrungen mit dem Radverkehrsbeauftragten und die Forderungen aus dem Stadtrat, den Fußverkehr zu stärken, haben meine Stelle ermöglicht. Es gibt auch in Bonn und Köln Bestrebungen, einen Fußverkehrsexperten einzuführen. In Berlin gibt es eine ganze Abteilung für den Fußverkehr. Auch in Dresden gibt einen Sachbearbeiter für Fußverkehr. Ziel ist aber immer eine integrierte Verkehrsplanung, die alle Verkehrsarten gleichrangig berücksichtigt.