Rechtshilfekollektiv von Chemie Leipzig kritisiert Abhöraktion

Wie würden Sie das Verhältnis der Fans zur Polizei beschreiben?

Wir versuchen, die Polizei, soweit es geht, zu meiden. Durch die Präsenz der Polizei fühlen sich viele Fans nicht wohl und in ihrer Freiheit, ungehindert ein Fußballspiel zu schauen, eingeschränkt. Wir legen nicht die Hand dafür ins Feuer, dass sich jeder Fußballfan korrekt verhält. Aber je mehr Polizei da ist, je repressiver sie agiert, desto öfter eskalieren die Situationen. Deshalb versuchen wir, uns von der Polizei fernzuhalten.

Es gibt aber auch gute Erfahrungen. In Zorbau (Anm. d. Red.: erstes Auswärtsspiel der aktuellen Saison) hat sich die komplett zurückgehalten. Es war ein sehr friedliches und angenehmes Spiel. Auch in Jena wurden wir freundlich begrüßt. Selbst in Berlin und München gab es keine Probleme. Das liegt aber auch immer an der Einsatzleitung, deren Fingerspitzengefühl und deren Kenntnis über die jugendkulturellen Besonderheiten der Ultras. In Sachsen ist das Verhältnis prinzipiell angespannt.

Sie haben im Anschluss an die Abhöraktion die Kampagne "129 Freunde" ins Leben gerufen. Was versprechen Sie sich davon?

Die Kampagne ist von den Betroffenen initiiert worden, um auf das Vorgehen der Behörden aufmerksam zu machen. Aus Fußballfans und deren sicherlich nicht immer ganz gesellschaftskonformen Alltag wird eine kriminelle Vereinigung gemacht. Die Fan-Gruppen wurden jedoch nicht gegründet, um Straftaten zu begehen, sondern um gemeinsam zu Fußballspielen zu fahren und unseren Verein zu unterstützen. Die Kampagne "129 Freunde" hat einen aufklärerischen Auftrag, der von der Forderung nach Transparenz und Datenschutz bis hin zu einer Diskussion um Grundrechte im Fußballkontext reicht.

Die Fans von Chemie Leipzig bezahlen etwaige Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik selbst. Bildrechte: Picture Point

Die Dimension der Ermittlungen hat jetzt bereits zum zweiten Mal eine Tragweite entwickelt. Geführt haben sie zu nichts.

Ja, das muss man so klar sagen. Wir versuchen derzeit Netzwerke über den Fußball hinaus zu errichten, um auch parlamentarische Vertreter oder beispielsweise NGOs aus der Zivilgesellschaft erreichen zu können. Wir als Gruppe haben gar nicht so eine Reichweite, um in Landtagsausschüsse zu kommen. Das überschreitet unsere Möglichkeiten. Wir setzen auf die Unterstützung durch eine kritische Öffentlichkeit. Zusätzlich wollen wir über die ermittlungstechnischen Vorgänge informieren. Die Empörung, die uns angesichts der 100.000 Seiten Abhörprotokollen umtreibt, ist durchaus echt.

Welche Rolle spielen Sie als Ultras für den Verein?

Chemie Leipzig ist in dem Zusammenhang schon sehr besonders. Wir pflegen einen guten Kontakt in die Vorstands- und Aufsichtsratgremien und haben an bestimmten Punkten durchaus ein Mitspracherecht bei Entscheidungen, die den Verein betreffen. Unser Stadionsprecher kommt aus der Fanszene. Und wir zahlen Strafen beispielsweise für das Abbrennen von Pyrotechnik selber. Die Ultrasszene ist gesellschaftskritisch und engagiert: Antirassismus im Stadion ist ebenso ein Standard wie Unterstützung von geflüchteten Jugendlichen. Im Moment macht sich die Szene auch gegen den Entwurf des neuen sächsischen Polizeigesetzes stark.

*Name von der Redaktion geändert

