Ein Mopedfahrer ist am Sonnabend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Leipziger Polizei hatte das Moped in der Jahnallee ein Auto gestreift. Zuvor hatte der Mopedfahrer versucht, nach rechts auszuweichen, weil der Pkw-Fahrer vor ihm an einer gelben Ampel plötzlich zum Stehen gekommen war.