Jahresausstellung in Baumwollspinnerei Leipzig nun wohl ohne Axel Krause

Die am Wochenende wegen der geplanten Teilnahme eines AfD-nahen Künstlers abgesagte Leipziger Jahresausstellung findet nun doch statt. Sie werde jedoch nicht wie vorgesehen am Donnerstag beginnen, erklärte der Verein Leipziger Jahresausstellung am Mittwoch auf seiner Internetseite. "Die Ausstellung öffnet, wenn alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind", hieß es dort. Nach MDR-Informationen soll das Event ohne den umstrittenen Künstler Axel Krause stattfinden. Hier geht es zum ausführlichen Artikel: