Bei den Nahverkehrsunternehmen in Halle und Leipzig ist die Zahl der Jobtickets in den vergangenen fünf Jahren am stärksten gestiegen. Das hat eine Recherche des MDR-Magazins Umschau ergeben. Bei der Halleschen Verkehrs AG hat sich die Zahl der umweltfreundlichen Abo-Monatskarten mit Extrarabatt auf rund 1.900 fast verfünffacht und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben mit 8.950 mehr als verdoppelt. Die Zahl in Chemnitz hat sich kaum verändert. Für Zwickau liegt keine Vergleichszahl vor. Die Umschau-Redaktion hat die kommunalen Nahverkehrsunternehmen in den zehn großen Städten Mitteldeutschlands analysiert.