Der Personalmangel bei Erzieherinnen und Erziehern ist auch bei der Arbeitsagentur in Leipzig bekannt. Pressesprecher Hermann Leistner erklärte MDR SACHSEN, dass derzeit 50 Stellen unbesetzt sind. Jedoch sei nur eine niedrige zweistellige Zahl an Fachkräften arbeitslos gemeldet. Den Grund für den Mangel sieht Leistner im rasanten Wachstum der Stadt. "Der Bedarf an Erzieherinnen ist sehr hoch", betont Leistner. Durch den Zuzug junger Familien steige die Nachfrage weiter. Jedoch sei das Angebot an Fachkräften gering.