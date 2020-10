Drei Jahre wurde geplant und gebaut. Am Freitag hat der Johanniter Regionalverband Leipzig/Nordsachsen eine komplexe Förder- und Betreuungseinrichtung in Leipizig eröffnet. Bildrechte: Johanniter Leipzig

In Leipzig-Schönefeld hat die Johanniter Unfall-Hilfe am Freitag eine neue Förder- und Betreuungseinrichtung eröffnet. In dem 6,5 Millionen Euro teuren Neubau befinden sich eine integrative Kita mit 190 Plätzen, eine Frühförderstelle mit Ergotherapie und Logopädie sowie eine Kinder- und Jugendwohngemeinschaft.

Drei Etagen und jede Menge Platz

Die drei Einrichtungen verteilen sich auf drei Etagen mit rund 3.400 Quadratmetern Nutzfläche. Besonderes Highlight im Kindergartenbereich sei die Dachterrasse, teilten die Johanniter mit. Sie solle den Kindern eine ganz besondere Perspektive bieten und sei namensgebend für die Montessori-Kita "HOCHhinaus" gewesen. Komplettiert werde die Einrichtung noch durch einen großzügigen Außenbereich mit Barfußpfad und überdachtem Spielbereich.

Ein Highligt der neuen integrativen Kita "HOCHhinaus": Die Dachterrasse, die der Einrichtung den Namen gab. Bildrechte: Johanniter Leipzig

Mit der Komplexeinrichtung begegnen die Johanniter nach eigenen Angaben dem steigenden Bedarf an Kita-Plätzen sowie dem akuten Bedarf an einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Leipzig-Schönefeld. In dem Neubau soll die Kinder- und Jugendwohngemeinschaft "Mogli" künftig in diesem Bereich Abhilfe schaffen.

Zum Wohle des Kindes

Bei extremen Kindeswohlgefährdungen haben Jugendämter die Option, die Kinder vorübergehend aus dem Elternhaus herauszunehmen und zum Beispiel in speziellen Wohngruppen unterzubringen. Die WG der Johanniter bietet mit der Eröffnung der Einrichtung für solche Fälle 28 Plätze in drei altersgemischten Gruppen von 0 bis 18 Jahren an.

In unseren Wohngruppen Balu, Baghira und Akela schenken wir den Kindern und Jugendlichen einen vertrauensvollen Rahmen, bieten ihnen Sicherheit und eine verlässliche Alltagsstruktur. Skadi Köhler Vorständnin Johanniter-Regionalverband Leipzig/Nordsachsen

Gleichzeitig arbeite ein Elterncoach eng mit den Erziehungsberechtigten an der Lösung von Konflikten, damit die Rückführung der Kinder in ihre Familien gut und nachhaltig gelinge, erklärte Köhler. Im Außenbereich der Einrichtung gibt es einen Barfußpfad und überdachte Spielflächen. Bildrechte: Johanniter Leipzig

Quelle: MDR/bb