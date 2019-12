Leipzig ist wieder Veranstaltungsort der José-Carreras-Gala. In der Halle 1 auf der Messe Leipzig werden Künstlerfreunde des Weltstars für den Kampf gegen Leukämie sowie andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen auftreten und um Spenden werben. 220 Millionen Euro - diese Summe kam in den 25 Jahren des Bestehens der José-Carreras-Stiftung zusammen.

Mit dem Geld werden 1.250 Forschungs- bzw. Sozialprojekte gefördert. Unter anderem konnte in Leipzig durch Stiftungsgelder die Carreras-Klinik gebaut werden, in der Leukämie-Patienten betreut werden. José Carreras hatte die Stiftung 1995 nach seiner eigenen Erkrankung an Leukämie gegründet.