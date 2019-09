50 Jahre Zooschule Leipzig

Im Zoo Leipzig gibt es in diesen Tagen ein besonderes Jubiläum. Seit 50 Jahren wird dort fächerübergreifend Unterricht für alle Schultypen und Schulklassen angeboten. Und das wird rege genutzt. Täglich kommen Schulklassen in den Zoologischen Garten, um am lebenden Beispiel Natur erklärt zu bekommen. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 12.000 Schüler in der Zooschule von Leipzig zu speziellen Themen unterrichtet.