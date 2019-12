Die Leipziger Autorin Judith Burger wird am Dienstag in Bonn mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet. Die 47-Jährige erhält den mit 7.500 Euro dotierten Preis für ihren Debütroman "Gertrude grenzenlos". Darin geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft zweier Mädchen in der DDR. Der Gustav-Heinemann-Friedenspreis ist eine der renomiertesten Auszeichnungen für Kinder- und Jugendbücher. Er wird zum 36. Mal verliehen.