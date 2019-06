Am Sonntag hat in Leipzig die 13. Jüdische Woche begonnen. Bis zum 30. Juni stehen nach Angaben der Stadt mehr als 100 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Stadtführungen, Konzerte und Filmvorführungen.

Die Jüdische Woche wird seit 1992 im Zwei-Jahres-Rhythmus von der Stadt gemeinsam mit der Israelitischen Religionsgemeinde und der Ephraim Carlebach Stiftung veranstaltet. Sie beleuchtet das jüdische Leben in Leipzig in Vergangenheit und Gegenwart.

Die jüdische Kultur geht in Leipzig bis ins 13. Jahrhundert zurück. Zu Beginn der Nazizeit umfasste die jüdische Gemeinde in Leipzig 13.000 Mitglieder, damals wurde das jüdische Leben in Leipzig nahezu ausgelöscht. Heute zählt die jüdische Gemeinde in Leipzig mehr als 1.300 Gläubige.