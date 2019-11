Die Leipziger Polizei hat die Suche nach der 19-jährigen Maja H. aus Leipzig eingestellt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, ist die Vermisste nach einer Woche wieder zu Hause aufgetaucht. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen ihres Verschwindens laufen allerdings weiter. Die junge Frau hatte eine Woche zuvor am 11. November gegen 16:30 Uhr die elterliche Wohnung in Leipzig-Wiederitzsch verlassen, um einkaufen zu gehen. Später wollte sie sich mit den Eltern in der Stadt treffen, doch schon eine Stunde später war sie per Handy nicht mehr erreichbar.