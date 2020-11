Die Bundespolizei in Leipzig hat am Dienstag den Ausflug eines Siebenjährigen vorzeitig beendet: Die Beamten teilten mit, der Junge habe eine große Reise geplant. Er wollte alleine von Machern mit dem Zug an die Ostsee fahren. Einer Reisenden in der S-Bahn fiel der Ausflügler auf. Sie informierte die Bundespolizei. Nach rund 17 Kilometern war die Reise beendet.



Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, habe der Junge ein gültiges Ticket vorweisen können, was er vermutlich selbst erworben hatte. Dennoch nahmen die Bundespolizisten den Jungen mit zur Wache in Leipzig, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. "Sicher plant er seine nächste Reise zur Ostsee mit seiner Familie gemeinsam", zeigten sich die Beamten der Bundespolizei überzeugt.