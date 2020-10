Einen Ausflug der besonderen Art hat am Mittwoch ein 12-jähriger Junge aus dem Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen gemacht. Wie die Bundespolizei in Leipzig mitteilte, knackte er die Spardose seiner Mutter und verschwand mit den darin befindlichen 2.000 Euro. Sein Ziel war Leipzig, also buchte er sich ordnungsgemäß ein Ticket und fuhr mit dem ICE Richtung Sachsen.