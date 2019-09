Die Connewitz-Prozesse In der am 16. August 2018 begonnenen Prozessreihe am Amtsgericht Leipzig stehen allein 92 Verfahren an. Aus organisatorischen Gründen stehen dabei in der Regel jeweils zwei Angeklagte gemeinsam vor dem Richter. Während der ersten zwölf Monate der Reihe hat das Amtsgericht nach Angaben der Leipziger Staatsanwaltschaft bislang in 20 Prozessen insgesamt 37 Angeklagte verurteilt. Im Rahmen einer Verfahrensabsprache wurden geständige Angeklagte in der Regel zu Bewährungsstrafen in Höhe von durchschnittlich rund eineinhalb Jahren verurteilt. Vereinzelt wurden auch Haftstrafen verhängt. In 21 Fällen sind die Urteile bereits rechtskräftig, 14 Verurteilte haben Berufung eingelegt. Bis März 2020 sind demnach bislang zehn weitere Prozesse mit insgesamt 19 Angeklagten terminiert.