Die ersten Tiere für die neue Unterwasserwelt "Feuerland" sind im Leipziger Zoo eingetroffen. Wie dieser am Montag mitteilte, sind drei Kalifornische Seelöwen aus dem Tierpark Nürnberg nach Leipzig gekommen. Sie haben vorübergehend ihr neues Quartier in der Seebärenanlage bezogen und sind die ersten Neuzugänge für die Seelöwengruppe.

Die drei einjährigen, weiblichen Seelöwen müssen sich erst noch an die Anlage gewöhnen und werden danach mit den beiden Leipziger Seebären Lippi und Danny zusammengebracht. Wichtig sei, dass die Seelöwen-Mädchen regelmäßig fressen: "Beginnen die Tiere recht schnell zu fressen, ist es für uns ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen. So auch unsere drei Seelöwen, die sich insgesamt sehr interessiert an ihrer neuen Umgebung zeigen", so Kurator Ruben Holland.