Der sächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst will das Flussbett der Wilden Luppe direkt an der Autobahn 9 bei Schkeuditz beräumen lassen. Aktuell prüft ein Planungbüro die erforderlichen Ausmaße einer solchen Aktion westlich von Leipzig, sagte ein Sprecher des Polizeiverwaltungsamts in Dresden MDR SACHSEN.