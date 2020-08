Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am späten Dienstagnachmittag die im Leipziger Norden gefundene Munition geborgen und abtransportiert. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, der Einsatz sei damit beendet. "Die Gegenstände werden nun genauer untersucht", so die Sprecherin. Details zu der Munition seien deshalb noch nicht bekannt. Bauarbeiter hatten die mutmaßlichen Panzerfäuste am Dienstagmittag zwischen den Stadtteilen Eutritzsch und Mockau-Nord entdeckt. Die Polizei hatte den Fundort abgesperrt, weshalb es auch zu Verkehrseinschränkungen kam.