Die Linken-Stadträtin Franziska Riekewald will Oberbürgermeisterin von Leipzig werden. Die 39 Jahre alte gebürtige Hallenserin wurde vom Vorstand des Stadtverbandes einstimmig nominiert, wie der Stadtverband am Freitag mitteilte. Riekewald erklärte am Freitag, sie verfüge über "ausreichende kommunalpolitische Erfahrungen", nicht zuletzt in ihrer Funktion als verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.