Am 2. Februar 2020 wählt Leipzig einen neuen Oberbürgermeister. Inzwischen haben sechs Bewerberinnen und Bewerber verkündet, kandidieren zu wollen. Für die Linken wollen gleich zwei Kandidaten ins Rennen gehen. Denn nach Parteimitglied Franziska Riekewald bietet auch der parteilose Dirk Feiertag seine Kandidatur an. Am 9. November wollen die Linken auf einer Gesamtmitgliederversammlung entscheiden, wem sie ihr Vertrauen schenken.