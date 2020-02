Katharina Krefft, die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig, wird im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten. Das teilte die Partei am Abend während ihrer Mitgliederversammlung via Twitter mit. Die Partei werde nun den SPD-Kandidaten Bukhard Jung unterstützen. Krefft war bislang Fraktionschefin im Stadtrat und hatte im ersten Wahlgang zwölf Prozent der Stimmen erhalten.