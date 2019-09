Die Polizei hat in der Tauchaer Straße in Leipzig einen 38 Jahre alter Mann erwischt, der mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs war. Am Fahrzeug befanden sich gestohlene und nicht für das Fahrzeug zugelassene Kennzeichen. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Da gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vorlag, wurde er in die JVA eingeliefert.