Das Landgericht hatte den 42-Jährigen in der vergangenen Woche schuldig gesprochen, die Studentin im vergangenen Jahr ermordet zu haben. Die Frau hatte von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders per S-Bahn zur Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Ihre Leiche wurde später in Spanien entdeckt.