10.07.2020 | 14:15 Uhr Weihnachtsmarkt in Leipzig künftig ohne Schafe

Die Krippe mit Maria und Josef sowie Ochse, Esel und Schaf gehört einfach zu Weihnachten. Was im Kleinen schön aussieht, macht auch im Großen mächtig was her. Vor allem, wenn es sich um lebensgroße Krippenfiguren handelt und die Schafe lebendig sind. Bisher gab es zum Leipziger Weihnachtsmarkt jedes Jahr echte Schafe unter dem Baum zu bestaunen. Doch damit wird bald Schluss sein. Spätestens in zwei Jahren soll kein lebendes Schaf in der Leipziger Innenstadt mehr zur Weihnachtszeit blöken.