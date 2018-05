Die Polizei in Leipzig hat offenbar eine Serie von Kellereinbrüchen aufgeklärt. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, sitzt ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger schon seit dem 1. April in Untersuchungshaft der JVA Leipzig. Ihm werden mindestens 290 Kellereinbrüche zur Last gelegt. Denn überall dort wurden seine DNA-Spuren gesichert.

Schon mal in U-Haft, doch keine Beweise

Nach Angaben der Polizei reichen die Tatvorwürfe bis zum Juli 2016 zurück. "290 Keller in anderthalb Jahren - das bedeutet, dass der Mann mindestens alle zwei Tage auf Beutezug hätte sein müssen", heißt es in einer Pressemitteilung. "Tatsächlich war er es jedoch 'seltener', da er in einer Nacht meist mehrere Keller auf einmal 'erledigte'." Die Polizei war dem wohnungslosen Mann zwar schon mal auf die Schliche gekommen und hatte ihn im November und Dezember 2017 in Untersuchungshaft gesteckt. Weil zu diesem Zeitpunkt aber die Spuren noch nicht ausgewertet waren, mussten sie ihn kurz vor Weihnachten wieder laufen lassen.

Ein geographisches Profil war derweil weniger hilfreich, denn der 27-Jährige brach in ganz Leipzig, kreuz und quer, in sämtliche Keller ein, die er finden konnte. Man könnte fast meinen, er hätte keinen Stadtteil ausgelassen. Polizeidirektion Leipzig

13 Kellerboxen in einer Nacht

Auch zahlreiche Fahrräder soll der 27-Jährige entwendet haben. Bildrechte: IMAGO In der Nacht zum 1. April dieses Jahres wurde er schließlich auf frischer Tat ertappt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Leipzig-Burghausen wollten gerade Leergut in den Keller bringen, als sie bemerkten, dass die Kellertür manipuliert war, so dass sie von außen nicht zu öffnen war. Drei Kellerboxen hatte der 27-Jährige bereits gewaltsam aufgebrochen. Die Bewohner riefen die Polizei, die die Tür schließlich öffnen und den 27-Jährigen festnehmen konnte. Gegen ihn lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein Haftbefehl vor, so dass er noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. In der Nacht seiner Festnahme hatte er bereits zehn Kellerboxen in der Thüringer Straße in Leipzig-Neulindenau aufgebrochen und einen Schaden von über 600 Euro verursacht.

Schaden rund 73.000 Euro

Aktuell beziffert die Polizei den Schaden der Beutezüge, die er im gesamten Stadtgebiet unternahm, auf rund 73.000 Euro. "Und dabei fehlen noch einige Angaben von Geschädigten, in deren Keller ebenfalls eingebrochen worden waren", so die Polizei. Gestohlen hat der drogenabhängige Mann unter anderem Schmuck, Skiausrüstungen, Koffer, Snowboards, Kinderwagen, Fernseher, zahlreiche Fahrräder und Werkzeug. Den Angaben zufolge trat er seit mehr als zehn Jahren immer wieder wegen seines Drogenkonsums polizeilich in Erscheinung. Er wurde inzwischen der ErwIn-Ermittlungsgruppe zugewiesen. Deren Name steht für "Erwachsene Intensivtäter".

Der Hauptsachbearbeiter aller Fälle muss sich darüber hinaus sputen, alle 290 Fälle zusammenzufassen und zu dokumentieren, denn die Verhandlung gegen den 27-Jährigen wurde bereits für Juli 2018 angesetzt. Polizeidirektion Leipzig

Quelle: MDR/lt