Der ungarische Billigflieger Wizzair verschiebt den Start am Flughafen Leipzig/Halle. Flughafenverwaltung und eine von der Airline beauftragte Medienagentur bestätigten auf Anfrage übereinstimmend, dass die geplante Verbindung nach Kiew-Schuljany nicht wie geplant ab 5. Juli angeboten werden könne. Wie aus dem aktuellen Buchungsportal der Fluggesellschaft hervorgeht, startet die Linie nun ab 9. August und soll immer freitags und montags angeboten werden. Offizielle Gründe für den verspäteten Start wurden nicht genannt. Die Airline mit Sitz in Budapest befindet sich nach eigenen Angaben in stetem Wachstum und flottet ständig neue Maschinen ein und nimmt neue Strecken auf.