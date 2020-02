Zum 11. Kidsjazz kommen Nachwuchsmusiker aus Deutschland, Israel und der Ukraine in die Messestadt. Von Freitag bis Sonntag werden in Leipzig rund 80 Kinder und Jugendliche gemeinsam Jazz spielen.

Neben den Konzerten im MDR-Orchestersaal finden tagsüber Workshops an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" statt. Hier werden die Teilnehmer in kleineren Bands von erfahrenen Dozenten und Profimusikern unterrichtet.

Wenn du Jazz spielst, kommt es mir vor, als ob du während einer Komposition ein Mini-Leben lebst. Vielleicht, weil es Improvisation gibt - und das ist immer etwas Neues und Unvorhersehbares. Das ist es, was mich am Jazz anzieht.

Zum Abschluss des Festivals treten alle Workshop-Bands auf und zeigen, was sie in den zwei Tagen erarbeitet und gelernt haben. Am Sonntag um 14 Uhr findet das gemeinsame Workshop- und Abschlusskonzert im großen MDR-Orchestersaal am Augustusplatz statt.