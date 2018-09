Kindernotfall-App der Barmer mit Stärken und Schwächen

Etwa 1,7 Millionen Kinder werden jedes Jahr deutschlandweit wegen Unfallverletzungen ärztlich behandelt. Mit der Kindernotfall-App will die Barmer nach eigenen Angaben Betroffenen im Notfall dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und schnellen Rat zu erhalten. "Damit geben wir allen Eltern, Lehrern oder anderen Betroffenen einen digitalen Helfer an die Hand", erklärt Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der BARMER in Sachsen bei der Vorstellung der App am Mittwoch. Mit der kostenfreien App könne im Ernstfall schnell und richtig reagiert werden. "Ein Smartphone hat man fast immer dabei. Die App kann dann als unkomplizierte Orientierungshilfe genutzt werden", so Magerl. 60.000 Nutzer sollen die App laut Magerl im letzten Jahr heruntergeladen haben. "Das ist ein guter Erfolg. Wir hoffen aber auf mehr."

Arztsuche und Prävention

Auf den ersten Blick ist die App in der Tat unkompliziert und übersichtlich. Keineswegs überladen gliedert sie sich in drei Hauptbereiche. Neben einer sehr nützlich standortbasierten Arztsuche, können Nutzer unter der Rubrik "Vorbeugen" verschiedene Lebensbereiche von Kindern auf deren Sicherheit prüfen. So zum Beispiel, ob die Schlafumgebung des Babys sicher ist. Neben der optimalen Raumtemperatur gibt es auch Tipps zur Beschaffenheit des Bettzeugs und der Lage beim Schlafen.

Kinderunfälle in Sachsen In Sachsen leben rund 560.000 Kinder unter 16 Jahren. In Kitas und Schulen kommt es pro Jahr laut Unfallkasse Sachsen zu rund 79.000 Kinderunfällen. Hinzu kommen mehr als 1.300 Verkehrsunfälle mit Kindern. Allein im Mai 2018 verunglückten laut Statistischen Landesamt Sachsen 165 Kinder unter 15 Jahren im Straßenverkehr.

Schwachstelle Erste-Hilfe

Die wichtigste Rubrik "Erste Hilfe" ist jedoch leider die Schwachstelle der App. Der klaren Gliederung nach verschiedenen Symptomen folgt eine wenig übersichtliche Reihung von Zeichnungen und Text, die auf den ersten Blick schon Stress verursachen und wenig beruhigend wirken. Kurze Videos und weniger Linearität hätten hier sicherlich mehr dazu beigetragen, Struktur und Übersichtlichkeit in die Anwendung zu bringen. Stellt man sich vor, in einer Notfallsituation erst einmal durch die Textmasse scrollen zu müssen, kann man nur froh sein, dass zu jeder Zeit ein roter Button in der App die Verbindung zum Notruf herstellen kann. Das ist beruhigend. Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Kein Ersatz für professionelle Hilfe

Sollte sich der Nutzer nicht in einer Notfallsituation befinden, sind die Erste-Hilfe-Tipps dennoch nützlich. Wer sich damit beschäftigt, kann sich so in gewissem Maße auf den Ernstfall vorbereiten und ist dann eventuell weniger gestresst. Fazit: Die App ist eine gute Idee mit einigen nützlichen Anwendungen. Im Notfall kann sie lediglich die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes überbrücken. Das weiß auch Dieter Link von den Johannitern: "Im Ernstfall ist die Kindernotfall-App eine wertvolle Unterstützung, bis professionelle Hilfe eintrifft." Denn die professionelle Hilfe durch den Arzt oder Rettungskräfte, oder einen Erste-Hilfe-Kurs, kann die Kindernotfall-App nicht ersetzen.

Quelle: MDR/mar