In der Leipziger Eisenbahnstraße hat es am Mittwochabend einen handfesten Streit gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zwei Personen vor einem Supermarkt gestritten und geprügelt. Im weiteren Verlauf seien immer mehr Leute hinzugekommen, die versucht haben sollen, den Streit zu schlichten. Einer der beiden Männer habe dann Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten sowie gegen zwei Kinder eingesetzt und sei geflüchtet. Die beiden Kinder mussten medizinisch versorgt werden.



Die Eisenbahnstraße gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in der Messestadt. Dort wurde vergangenes Jahr die erste Waffenverbotszone in Sachsen eingerichtet.