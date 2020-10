In der Bornaischen Straße 101 im Leipziger Stadtteil Lößnig gibt es ab sofort eine weitere Beratungsstelle für Eltern und Kinder. Gegenüber vom Stadtwerke-Areal wurde die Einrichtung in einem früheren Ladengeschäft eingerichtet. Sie ist die erste im Stadtteil. Mit der neuen Beratungsstelle gibt es im gesamten Stadtgebiet von Engelsdorf bis Grünau nun insgesamt 13 Einrichtungen unterschiedlicher Träger.

Der Bedarf im Viertel sei groß, sagt Leitzke. Eine Sozialpädagogin und ein Psychologe stehen in der neuen Beratungsstelle zur Verfügung. In der Regel führen sie zwischen 25 und 30 Gespräche in der Woche. Beraten lassen können sich Kinder und Jugendliche bis zum 27. und Eltern mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr. "Wir sind spezialisiert bei Themen, die mit Gewalt in der Familie zu tun haben", erklärt Leitzke. "Wir bieten Hilfe bei schwerwiegenderen Problemlagen wie Kindesmisshandlungen, sexuellem Missbrauch und Vernachlässigung."