In Leipzig hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen versucht, Kinder gewaltsam ihren Müttern zu entreißen. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, es seien drei Fälle gemeldet worden. In keinem Fall gelang es, die Kinder zu entreißen. Zum Gesundheitszustand der betroffenen Kinder und Mütter konnte die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen. Sie wollte wegen der laufenden Fahndung auch nicht bestätigen, ob es sich um versuchte Kindesentführungen handelte. Ebenso unklar sei, ob es sich um ein und denselben Täter handele. Die Fahndung nach dem oder den Tätern dauert an.



Die Vorfälle ereigneten sich den Angaben zufolge in der Nähe des Paunsdorfer Wäldchens. Mehr Details seien noch nicht bekannt, hieß es. Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Angaben zu den Vorfällen veröffentlichen.