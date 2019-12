Die Stadt Leipzig rechnet damit, bis zum kommenden Schuljahr den Bedarf an Kita-Plätzen decken zu können. Das geht aus der aktuellen Kita-Bedarfsplanung hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Allerdings, so Sozialbürgermeister Thomas Fabian, müsse um dem seit Jahren steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu entsprechen, ein umfangreiches Bauprogramm realisiert werden.

"Im Jahr 2020 soll es 1.800 neue Plätze geben", so Fabian. Derzeit befinden sich sieben Einrichtungen im Bau. Bereits im Januar sollen zwei Kindertagesstätten an der Bockstraße in Betrieb gehen. Die Fertigstellung des Neubaus an der Arthur-Nagel-Straße ist für Februar geplant. Im Juni 2020 sollen noch einmal vier Einrichtungen ans Netz gehen, so Peter Hirschmann, Amt für Jugend, Familie und Bildung: "Wir sehen aktuell keinen Grund an dem Baufortschritt zu zweifeln und gehen davon aus, dass wir fertig werden".