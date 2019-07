In Mitteldeutschland haben tausende Eltern ihre Kita-Gebühren nicht bezahlt. Das hat eine Umfrage des MDR ergeben. Allein in Leipzig wurden seit 1993 insgesamt 2,3 Millionen Euro an Kita-Gebühr-Schulden angehäuft. Wie die Stadt mitteilte, sind 4.200 Verträge betroffen. In Magdeburg gibt es derzeit rund 2.600 Schuldner und in Dresden 1.900. Wer sich einen Kita-Platz nicht leisten kann, dem stehen staatliche Hilfen zu. Vom Amt für Jugend, Familie und Bildung in Leipzig hieß es, nicht alle Eltern nutzten diese Möglichkeit. Im Extremfall werden die Kita-Verträge dann gekündigt.