Kitas, Horte, Stadtverwaltung, Stadtreinigung, Behindertenhilfe und Sparkasse: In Leipzig startet am Freitag ein Superstreiktag. Bildrechte: MDR/panthermedia/imago

Nach dem Warnstreik der Leipziger Verkehrsbetriebe kommt es am Freitag zu Streiks in städtischen Kitas und Schulhorten. Weiterhin drohen Streiks bei der städtischen Behindertenhilfe, der Stadtverwaltung, der Leipziger Stadtreinigung, der Sparkasse sowie den Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi).