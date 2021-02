Für mehr als 350 Krippen- und Kindergartenkinder blieben die Türen ihrer Einrichtungen in der Leipziger Südvorstadt am Montag wegen Vandalismus geschlossen. Unbekannte hatten am Sonntag in der Lößniger Straße Mülltonnen angezündet. Die Flammen griffen auf die Fassade des Rolando-Toro-Kindergartens über und beschädigten die Dämmung an der Hauswand. Durch die Hitze zerbarsten auch Scheiben. Das Feuer fraß sich zudem durch die Toreinfahrt, so dass auch die dahinter liegende Konfuzius-Kita vorerst nicht betreten werden kann.