Ansonsten muss zugekauft werden. Da aber alle wenig geerntet haben, sei das sehr teuer. Futtermittel beispielsweise aus Bayern zu holen, sei wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, so Rößner.

Ein möglicher Lösungsweg aus der Futtermittelkrise ist, den Tierbestand zu reduzieren. Die Agrargenossenschaft in Kitzen erwägt jedoch nicht, auf einmal 100 Kühe an den Schlachthof zu verkaufen. Eine weitere Möglichkeit wäre, trockenresistentere Arten anbauen: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zukünftig solche Sorten vermehrt anbauen, dass wir aus der Pflanze noch ein bisschen mehr rausholen können", so Thomas Rößner.