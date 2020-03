Pflegerausbildung im Schloss?

Wie Lutz Jungmann im Gespräch mit MDR SACHSEN mitteilte, war das Treffen sehr positiv. Ein Abriss sei vorerst vom Tisch, so Jungmann. Zudem habe man sich geeinigt, in den nächsten zwei bis drei Monaten erste wichtige Schritte für den Erhalt des Schlosses anzugehen.



Der Besitzer, Reinhard Rade, werde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um zu sehen, wie teuer eine Sanierung der bestehenden Nebengelasse sowie der Schlossruine werden könnte, erklärte Jungmann.

Die Stadt Kitzscher will prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, um den Park zu beräumen und die Gebäude zu sichern. Lutz Jungmann Unternehmer aus Kitzscher

Mögliche Nutzung des Schlosses: ein Weiterbildungszentrum für Pflegekräfte aus dem Ausland. Mit einer in Borna ansässigen Agentur, die solche Pflegekräfte ausbildet, steht Lutz Jungmann bereits in Kontakt. Deren Betreiber könne sich gut vorstellen, das Schloss als Firmensitz zu nutzen und in den Nebengebäude Wohnungen und Schulungsräume einzurichten. Jährlich könnten dort bis zu 300 Pflegerinnen und Pfleger ausgebildet werden. Dafür braucht man Platz, genauer gesagt: mindestens 20 Schulungsräume, zahlreiche Wohneinheiten und Büros.



Diese Idee scheint auch Landrat Henry Graichen gut zu gefallen. Wie Lutz Jungmann berichtet, könnte die Ansiedlung der Pflegeagentur auch durch Mittel aus dem Kohlestrukturgesetz finanziert werden. Der Agenturbetreiber habe bereits ein Konzept an Landrat Graichen übergeben, der nun prüft, ob da Chancen bestehen, Gelder zu bekommen. Immerhin würden so in der Region neue Arbeitsplätze entstehen.

Notfalls auch Verkauf

Schlosseigentümer Rade erklärte im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass er das Areal auch an Kitzscher verkaufen würde. Voraussetzung sei, Kitzscher möchte das und Fördermittel würden nicht an Privatpersonen ausgezahlt werden. Zudem erklärte er sich bereit, den Park der Öffentlichkeit zu übergeben. Problem für ihn sei vor allem der Denkmalschutz. Egal wie teuer der Wiederaufbau des Schlosses werde, es kommen Mehrkosten auf den Investor zu, so Rade.

Es muss immer eine Million Euro Mehrkosten wegen des Denkmalschutzes berechnet werden. Reinhard Rade Schlossbesitzer

Dafür einen Investor zu finden, sei natürlich schwierig. Dennoch hoffen alle Parteien, das Schloss Thierbach noch zu retten. Mit viel Geld und Phantasie.

Quelle: MDR/bb