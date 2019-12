Im Dezember erreichte eine folgenschwere Nachricht aus dem Kreisverband der Kleingärtner Westsachsen die Mitgliedsvereine: Offenbar wurden seit 2018 hohe Geldbeträge veruntreut. Mitte Dezember dann zeigte sich die Schatzmeisterin des Verbands selbst an und gab als Schadenssumme 180.000 Euro an. In der Mitteilung zur letzten Mitgliederversammlung gab der Verbandsvorstand allerdings lediglich 115.000 Euro veruntreute Summe an. Angeblich seien Rückzahlungen erfolgt, erzählte André Kind, Vorsitzender vom Gartenverein Lerchenwiese in Leipzig Mölkau, im Gespräch mit MDR SACHSEN. Aber es gebe viele Ungereimtheiten. Dieses Ereignis habe einige Mitgliedsvereine nun endgültig veranlasst, dem Kreisvorstand das Vertrauen zu entziehen.