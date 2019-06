Nach dem Vorbild der schwedischen Umweltaktivistin und Schülerin Greta Thunberg gehen seit Monaten junge Leute weltweit für Klimaschutz auf die Straße. Unterstützt werden sie von Wissenschaftlern. Von der Politik gibt es geteiltes Echo. Während viele Politiker das Engagement der jungen Leute loben, gibt es auch Kritik - etwa an angeblich fehlender Kompetenz der Jugendlichen in Klima- und damit zusammenhängenden Wirtschaftsfragen sowie am Fernbleiben vom Unterricht in Rahmen der Aktion "Fridays for Future".



Für Sachsen stehen Klimaschutzfragen unter anderem im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Braunkohle und der Schaffung attraktiver Bahnverbindungen.