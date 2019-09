Für Bettina Miersch, zuständig für die Klimaschulen im Umweltministerium, ist die Sache klar. Wer Klimaschule sein will, muss das Thema in die gesamte Schule übertragen. Ob nun die klimaneutrale Klassenfahrt oder die Weiterbildung von Lehrern, wichtig sei, erklärt Miersch, dass die Schüler im Unterricht mit den Klimathemen so vertraut werden, dass sie diese auch mit in ihren privaten Bereich nehmen. Auch die Schulinfrastruktur könne dem Thema angepasst werden. "Vielleicht könnte eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut oder eine energieeffizientere Heizungsanlage eingebaut werden. Die Anlage könnte dann auch in den Physikunterricht integriert werden, zum Beispiel mit Messungen, um zu schauen, wie die Anlage optimiert werden kann."

Die Schule befasst sich umfassend mit dem Thema Klima und macht nicht nur einzelne Projekte. Bettina Miersch Umweltministerium

Das Thema Klima sei in allen gesellschaftlichen Bereichen angekommen, stellt Magdalena Metzler, Landeskoordinatorin "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im Kultusministerium, fest. Daher seien Klimaschulen so wichtig, weil die Schule der Ort sei, wo die junge Generation gebildet und groß wird. "Diese Schulen haben eine gewisse Vorreiterrolle", erklärt Metzler. Doch auch die Schulen, die nicht das Prädikat Klimaschule haben, müssen sich mit dem Thema Klima auseinandersetzen. "Wir haben im vergangenen Jahr alle Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen in Sachsen komplett überarbeitet und in allen Lehrplänen die Thematik mit reingeschrieben."

Das gehört alles zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Egal ob es Mathematik oder Sachkunde ist, es ist in allen Schulfächern und in Schularten verankert. Magdalena Metzler Kultusministerium

Wie das funktioniert, zeigt die Louise-Otto-Peters-Schule aus Leipzig. Seit vergangenem Jahr darf sie sich Klimaschule nennen und hat die Thematik im Unterricht fest verankert. Es gibt einen fächerübergreifenden Grundkurs und das naturwissenschaftliche Profil wurde angepasst. So gehe es in Klasse Acht um Atmosphäre und Upcycling, erzählt Lehrerin Konstanze Schwind. "In Klasse Neun sind dann nachwachsende Rohstoffe dran und das Meer, wo vieles vermittelt wird - wie zum Leben im Wasser oder Verschmutzung der Meere." Die Schüler seien sehr interessiert. Konstanze Schwind wünscht sich, dass mehr Schulen zur Klimaschule werden. "Dann wäre die Wirkung noch besser, als wenn es nur zwölf sind wie bisher."

Auf drei Säulen steht der Klimaschulplan der Louise-Otto-Peters Schule aus Leipzig. So gab es einen Kuchenbasar für Schulpatenkinder, beim Hoffest wurde unter anderem ganz praktisch Artenschutz betrieben, indem Insektenhotels gebaut wurden. Und die Schule beteiligt sich beim Stadtradeln. Die größte und wichtigste Säule ist aber der fächerübergreifende Profilunterricht. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Uta Jäckel, Geografie- und Englischlehrerin des Friedrich-Schiller-Gymnasiums aus Pirna, würde es gerne sehen, wenn ihre Schule dazu gehört. "Die Probleme müssen jetzt gelöst werden und nicht irgendwann, wenn die Erde vielleicht nicht mehr existiert." Sie ist mit zwei Schülerinnen angereist: Laura-Sophie und Ellen.



Die beiden jungen Mädchen haben auch schon klare Vorstellungen, welche Projekte an ihrer Schule umgesetzt werden könnten:



nicht nur ein Mülleimer pro Klasse, sondern Mülltrennung

auf die Schüler abgestimmtes Essen, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden

Teilnahme beim bundesweiten Stadtradeln mit dem Schiller-Gymnasium.

Nur der Schülerrat wolle das nicht so richtig, bedauern die Mädchen. Sie erhoffen sich von der Konferenz, Ideen für Projekte oder den ein oder anderen Tipp, wie andere Leute überzeugt werden können, das Thema Klima umzusetzen und das für einen längeren Zeitraum. Ein Anreiz könnte die finanzielle Förderung sein.

Um Klimaschule zu werden, muss zuallererst eine Projektidee bei der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt eingereicht werden. Wenn diese für gut befunden wird, bekommt die Schule 500 Euro, um mit der Idee den sogenannten Klimaschulplan zu erarbeiten. Dort steht konkret drin, was die Schule an Projekten umsetzen will. Wird dieser Plan ebenfalls positiv bewertet, gibt es noch einmal 500 Euro Startkapital und die Schule erhält für fünf Jahre den Titel "Klimaschule". Bereits zertifizierte Klimaschulen erhalten jährlich 1.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit, Exkusionen oder Referenten. Darüber hinaus können die Einrichtungen noch Gelder für Projekte beantragen. Bislang gibt es zwölf Klimaschulen in Sachsen. Das Ziel: Mindestens 50 weitere hinzugewinnen.