Die Organisation "Students for Future" ruft in dieser Woche zum bundesweiten Hochschul-Klimastreik auf. Bis Freitag gibt es in 40 deutschen Städten Informationsveranstaltungen rund um das Thema Klimawandel. Vorlesungen, Seminare und Workshops stehen auf dem Plan. Auch die Uni Leipzig beteiligt sich an der Klimastreikwoche .

Die Veranstaltungen richten sich ausdrücklich nicht nur an Studierende, heißt es in dem Aufruf. "Es wird Zeit, dass Alternativen breit in der Gesellschaft diskutiert werden. An eben jenen Orten, die für den wissenschaftlichen Austausch geschaffen wurden. Die Klimakatastrophe geht jeden etwas an, also sollte auch jeder mitdiskutieren können." Unter anderem wird am Mittwoch eine Klima-Straßenbahn durch Leipzig fahren und das Thema in den öffentlichen Raum transportieren.